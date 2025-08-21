20 кг вторсырья собрали на акции «Экодвор» в Солнечногорске

Семейный праздник «Экодвор» прошел во дворе дома № 12 по ул. Баранова в Солнечногорске. Волонтеры принимали на площадке раздельные отходы и провели развлекательные активности. Во время акции жители сдали на переработку 20 кг вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Больше всего они принесли пластика и бумаги. Организаторы отвезут отходы на площадку «Мегабак», региональному оператору «ЭкоПромСервис», редкие фракции — в экоцентры Москвы. А «добрые крышечки» от бутылок помогут одноимённому благотворительному проекту поддержать детей с особенностями развития.

«Мы популяризируем экологические привычки: рассказываем, как правильно сортировать, куда сдавать отходы на переработку. А главное — показываем, как такой подход меняет жизнь к лучшему», — поделился организатор акции «Экодвор» Алексей Чернышов.

В развлекательной программе для всей семьи были представлены экологические квесты с прохождением станций, «ЭкоГольф» от регоператора «ЭкоПромСервис» и аквагрим. На «Дармарке» можно было принести или забрать книги. Самых активных участников наградили призами.

Следующий «Экодвор» пройдет в Солнечногорске в сентябре.

Организаторами и партнерами акции выступают Молодежный парламент Солнечногорска, местное отделение Движения Первых, Молодежный центр «Подсолнух», администрация и Совет депутатов городского округа, региональный оператор «ЭкоПромСервис», казачье общество «Ермак». «Экодвор» проводят в Солнечногорске с 2019 года.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.