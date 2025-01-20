20 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату профессиональный день отмечают сотрудники одного из подразделений МВД РФ, а жители Крыма — день своей республики. На 20 января также выпал самый депрессивный день в году — грустный понедельник, который принято отмечать каждый третий понедельник от начала года.

День делопроизводственной службы МВД России

20 января в России профессиональный праздник отмечают некоторые сотрудники полиции. На эту дату выпадает День делопроизводственной службы МВД. Этот день установлен для того, чтобы отдать должное работе специалистов, обеспечивающих качественное и своевременное документирование лицевого состава, а также ведение архивов и документации по личному составу и оперативной работе.

Сотрудники делопроизводства играют ключевую роль в поддержании порядка и дисциплины внутри системы МВД, обеспечивая необходимый уровень информационной безопасности и конфиденциальности. Эта дата подчеркивает важность и значимость их труда для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

День Республики Крым

День Республики Крым, закрепленный законодательно в 2009 году и повторно утвержденный в 2014 году, приходится на 20 января. В этот торжественный день местные власти чествуют жителей полуострова, а на территории республики организуются многочисленные культурные события. Все эти мероприятия призваны укрепить в сердцах крымчан любовь к родному краю, воспитать патриотический дух и чувство гордости за свою землю.

Грустный понедельник (Blue Monday)

В 2025 году на 20 января выпадает депрессивный праздник — «Грустный понедельник», или Blue Monday, который ежегодно отмечают в третий понедельник января. Этот день считается самым депрессивным в году. Этот праздник придумал британский психолог Клиффом Арноллом, который учел такие факторы, как погода, долги после праздничного периода, время, прошедшее с Рождества, неудачи в новогодних решениях и низкий мотивационный уровень. Хотя исследование Арнолла и подверглось критике со стороны коллег, концепция «Грустного понедельника» оставила след в культуре, напоминая о важности заботы о психическом здоровье.

Всемирный день любителей сыра

20 января является замечательной датой для гурманов и всех, кто ценит изысканные вкусы, поскольку в этот день отмечается Всемирный день любителей сыра. Этот неофициальный праздник — идеальное время для того, чтобы исследовать многогранность сырных вкусов, устроить дегустацию, обменяться рецептами блюд с сыром или же просто насладиться любимой сырной тарелкой в кругу друзей.

Сыр — продукт с тысячелетней историей, который неизменно ассоциируется с уютом, традициями и кулинарным мастерством. В этот день любители сыра по всему миру делятся своими знаниями о сыре, открывают новые сорта и празднуют великолепие и разнообразие этого удивительного продукта.

Иван Бражник (Зимний свадебник)

Иван Бражник, известный также как Зимний свадебник, — это один из традиционных русских народных праздников, отмечаемый 20 января. Этот день символизировал начало свадебного сезона, который продолжался до Великого поста. В старину бытовало поверье, что свадьбы, совершенные в период зимних заморозков, обещают молодоженам счастливую и долгую совместную жизнь.

Ритуалы и обряды Ивана Бражника включали в себя веселые гуляния, песни и народные игры, объявляя общине о начале благоприятного времени для создания новых семей. Этот праздник являлся также отголоском языческих традиций, переплетаясь с христианскими обычаями, что делало его особенно значимым в культурном наследии русского народа.

Именины

Именины сегодня отмечают Иван, Афанасий и Василий.