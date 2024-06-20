20 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются Всемирный день защиты слонов в зоопарках и День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ. В этот день родились мультипликатор, и режиссер Вячеслав Котеночкин, а также профессор, зоолог Николай Дроздов.

Всемирный день беженцев

Этот день утвержден Генассамблеей ООН в 2000 году. По международному праву, беженцы — люди, которые не могут или не желают вернуться в свои страны, на родные земли в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследования.

В этот день в мире отдают дань уважения силе, мужеству и стойкости людей, которые были вынуждены покинуть свою страну, спасаясь от конфликтов или преследований.

Всемирный день защиты слонов в зоопарках

Впервые его отметили в 2009 году. Тогда же активисты движения определили основные задачи, главная из которых — освобождение всех слонов мира из неволи. С тех пор этот день отмечается ежегодно.

В День защиты слонов в зоопарках защитники животных организуют разнообразные просветительские мероприятия, рассказывая людям о слонах, об их привычном образе жизни и о том, как тяжело им в неволе.

А 22 сентября отмечается еще один День защиты слонов. Он посвящен всем слонам мира, а не только тем, которые содержатся в зоопарках.

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ

Профессиональный праздник этого подразделения учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ России в 1996 году. Он традиционно отмечается 20 июня в память о первом успешном применении минного оружия российскими моряками.

По историческим источникам, в ходе Крымской войны в 1855 году англо-французская эскадра вошла в Финский залив для атаки российских военно-морских баз. В первую очередь планировалось атаковать Кронштадт. Для защиты рубежей родины русским морякам пришлось применить минное оружие. В результате противник потерял 4 боевых корабля и отказался от нападения.

В Москву из Берлина доставлено Знамя Победы

20 июня 1945 года Красное Знамя Победы на особом транспортном самолете было доставлено в столицу, а 24 июня 1945 года во время Парада Победы советских войск водрузившие Знамя Победы на рейхстаг сержант М.Егоров и младший сержант М.Кантария торжественно пронесли его по Красной площади. Хотя есть версия, что на Параде Победы этого знамени не было.

С парада в 1945 году Знамя Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил России в Москве.

Федот Страж

Православная церковь в этот день отмечает память мученика Феодота Анкирского. Он жил в 3 веке в городе Анкире и содержал гостиницу. Феодот часто беседовал с постояльцами о жизни и о вере и своими речами обратил к христианству многих язычников, а многих грешников побудил раскаяться.

За свою деятельность Феодот получил дар исцеления недугов. В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись.

В этот день подмечали приметы: «Святой Федот тепло дает — рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет — колос тощий нальет». Это означало, что если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным; если же день выдавался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться.

В Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи

20 июня 1881 года в Нижнем Новгороде заработала первая в России линия гражданской телефонной связи длиной 1547 метров.

Линия соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани были установлены 4 аппарата системы «Сименс» и 2 таких же у директоров-распорядителей.

К началу 20 века емкость городской телефонной сети насчитывала 444 номера. Ручное обслуживание абонентов телефонистками было ликвидировано только в 1929 году.

День рождения мультипликатора Вячеслава Котеночкина

Он родился 20 июня 1927 года в Москве. В годы ВОВ обучался в артиллерийской школе. После войны детское увлечение лет рисованием и специфическая фамилия, которую он сам называл «легкомысленной», побудили его отправиться искать счастья в «Союзмультфильм».

На киностудии он окончил курсы мультипликации. Котеночкина пригласили на работу художником-мультипликатором, затем он трудился художником-постановщиком. А с 1962 года стал режиссером.

Популярность к Котеночкину пришла после мультфильма «Лягушка-путешественница». А его мультсериал «Ну, погоди!» просто покорил каждого. Также известные его мультфильмы «Котенок с улицы Лизюкова», «Попался, который кусался», сюжеты киножурнала «Фитиль» и другие. В 1988 году режиссер стал Лауреатом Госпремии СССР.

Котеночкин скончался 20 ноября 2000 года в Москве.

День рождения зоолога Николая Дроздова

Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве, в семье известного ученого-химика. Его отец превосходно знал латынь и еще несколько языков, увлекался палеонтологией, астрономией, ботаникой, историей. В соответствующей атмосфере рос и Николай.

В 1963 году с отличием окончил географический факультет МГУ, в 1964–1966 годах учился в аспирантуре, в 1968 году защитил кандидатскую, а в 2000 году — докторскую диссертацию по биогеографии.

Параллельно с учебой Дроздов с 1966 года там же на кафедре биогеографии работает научным сотрудником, с 1979 года — доцентом, а с 2000 года — профессором, являясь на сегодняшний день одним из самых авторитетных ученых и преподавателей университета.

Наиболее известен Дроздов как ведущий телепередачи «В мире животных», где он участвовал с 1968 года. Начинал в качестве выступающего и научного консультанта фильмов, а в 1977–2018 годах был автором и ведущим. Гостями передачи Дроздова были известные ученые и путешественники, среди окторых Жак-Ив Кусто, Тур Хейердал, Питер Скотт, Джералд Даррелл, Фредерик Россиф, Хайнц Зильман и т. д. В 1995 году передача была удостоена премии «ТЭФИ» как лучшая просветительная программа.

Также Дроздов неоднократно участвовал в многочисленных научных экспедициях, как по территории России, так и по всему миру. Еще он написал свыше 200 научных и научно-популярных статей, порядка 30 книг, учебников и учебных пособий.

Именины

Сегодня именины отмечают Александр, Анна, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лев, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор и Федот.