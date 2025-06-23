20-градусное тепло ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник будет теплая погода, температура поднимется до плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь.
Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 7 — плюс 9 градусов, днем 24 июня — от плюс 21 до плюс 23. Пройдет дождь, ветер может усиливаться порывами до 15 м/с.