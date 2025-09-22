2 новых креативных пространства появились в Петербурге

В Санкт-Петербурге в соответствии с проектом «Твой бюджет в школах» заработали новые образовательные и креативные пространства. Концепции для них подобрали в рамках конкурса, который проводился в 2024 году, рассказал губернатор города Александр Беглов, сообщает « МК в Санкт-Петербурге ».

В школе № 707 в Невском районе Санкт-Петербурга заработал симулятор «SIМкат». В нем есть 18 сценариев ЧС. Ученики школ отрабатывают порядок действий во время них с использованием VR-оборудования.

В школе № 31 в Василеостровском районе запустили медиацентр «ТОЧКА_ТРИДЦАТЬПЕРВЫХ». Ее создали для будущих журналистов и блогеров. Там есть оборудование для проведения съемок, монтажа и записи подкастов. Креативное пространство запустили в прямом эфире. Его организовали сами ученики.

В ближайшие месяцы в Санкт-Петербурге откроются 29 новых школьных объектов. «Твой бюджет в школах» появился в 2019 году. Были проведены пять циклов отбора с участием около 58 тыс. школьников. Они предложили более полутора тыс. идей. Выиграли 120 проектов. 91 из них воплотили в реальность.

