2 машины с гумгрузом отправили из Ленинского округа в зону СВО

Порядка 2 тонн гуманитарной помощи ушли из Ленинского городского округа на линию боевого соприкосновения в зону СВО. Одна из машин доставит все необходимое для обустройства пунктов временной дислокации на Соледарском направлении, вторая отвезет инструмент, медикаменты и индивидуальные комплекты для бойцов в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для бойцов второго мотострелкового полка войсковой части 42600 приобрели индивидуальные комплекты, куда входят саперные лопатки, зимние костюмы, бронежилеты, балаклавы, термобелье. Эту помощь собрали вместе с предприятием „Гипсобетон“», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он уточнил, что на средства, собранные администрацией и Видновской больницей, для мотострелкового полка закупили антидроновые одеяла, пончо, защищающие от тепловизоров, спальные мешки, необходимый инструмент, а также перевязочные материалы и другие средства медицинского назначения. В погрузке помощи в автомобили приняли участие активисты местного отделения «Волонтеров Подмосковья» и «Молодой Гвардии».

Вторая часть гуманитарного конвоя отправлена на Соледарское направление в отдельный добровольческий отряд батальона «Терек» Южной группировки войск, в разведроту и госпитали.

«По просьбе командира отряда оказан весь объем гуманитарной помощи. Здесь сантехника, строительные материалы, более 40 наименований инструментов, емкости для питьевой воды, кабель — все, чтобы обустроить пункт временной дислокации, а также маскировочные сети, специальные костюмы для разведроты и медикаменты для госпиталей», — уточнил заместитель командира по тылу батальона «Терек».

Благодаря участию клиники «Ситимед» и других медицинских учреждений Ленинского округа, координационного центра «Стратегия», предпринимателей, волонтеров и жителей муниципалитета собрать конвой удалось в короткие сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.