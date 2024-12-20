2 компании из Реутова получили субсидии в рамках поддержки предпринимателей

Одним из важнейших направлений развития экономики городского округа Реутов является поддержка малого и среднего предпринимательства. Предприниматели ежегодно принимают участие в конкурсных отборах по предоставлению финансовой поддержки по частичной компенсации затрат. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в 2024 году еще два победителя ООО Клиника «Моя Семья» и ООО «Ситидизайн» встретились с замглавы городского округа Лилией Бабаловой и подписали соглашение на предоставление субсидий.

ООО Клиника «Моя Семья» является медицинским центром нового поколения, соединившая в себе лучшие традиции и достижения российской и зарубежной медицины. Более 18 лет компания работает в городе и оказывает широкий спектр медицинских услуг для взрослых и детей. В октябре этого года компания приняла участие в конкурсном отборе и стала победителем, компенсировав часть затрат на новое медицинское оборудование: авторефкератометр и автоматический офтальмологический тонометр.

ООО «Ситидизайн» производит полиграфическую продукцию, печать как стандартных, так и сложных художественных композиций с нанесением от одного до пяти цветов, а также занимается брендированием латексных и фольгированных шаров в различных цветовых решениях, формах и размерах. В июне 2024 году организация закупила новое оборудование, запустив автоматическую линию по заливке смоляных наклеек. В ноябре 2024 года компания также приняла участие в конкурсном отборе и стала победителем.

Получателями субсидий планируется создание новых рабочих мест до 2025 года, а также увеличить выручку от реализации продукции на предприятиях и заработную плату сотрудников.

Возмещение части расходов на приобретенное оборудование предприятий, осуществляющих деятельность на территории города — это важная задача. Благодаря такой поддержке предприниматели расширяют производство, обеспечивая муниципалитет новыми рабочими местами и налоговыми поступлениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.