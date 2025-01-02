2 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно посидеть в одиночестве в честь Всемирного дня интроверта, а еще почитать книгу или посмотреть фильм в честь Дня научной фантастики. Или можно устроить себе теплое «гнездо», празднуя День мягких подушек.

День научной фантастики

Этот праздник отмечают все любители данного направления в литературе, кино и иных видах искусства. Дата праздника выбрана в честь дня рождения одного из выдающихся писателей-фантастов Айзека Азимова.

День научной фантастики появился благодаря общему вкладу в литературу таких авторов, как Жюль Верн, Герберт Уэллс, Станислав Лем, Рэй Брэдбери, Иван Ефремов, Кир Булычев, братья Стругацкие, Филип Дик и т. д.

Критики и писатели признают идеи, которые заложили фантасты в произведениях, практически пророческими видениями. Выход за рамки неизвестного, который совершают эти авторы, привлекает умы миллионов людей по всему миру.

Всемирный день интроверта

Этот день не имеет официального статуса, но его отмечают многие люди с 2011 года. Данный праздник призван обратить внимание на вклад интровертов в развитие человечества.

Ответственен за категоризацию личностей на интровертов и экстравертов психолог Карл Густав Юнг. Он обращал внимание, что в «чистом виде» интроверты и экстраверты практически не встречаются, а всем людям свойственны черты обеих категорий личности в разной степени.

День мягких подушек

Первые подушки появились в Древнем Египте и Месопотамии. Их могли себе позволить только знатные и богатые люди. Подушки древности не были похожи на современные, их делали из дерева или камня, на них вырезали или рисовали богов и обереги. А в Китае популярностью пользовались подушки из нефрита.

Мягкие подушки придумали в Древней Греции. Оттуда они и пришли на Русь. В нашей стране мягкие подушки, набитые гусиным пухом, считались лучшим приданым для девушки. Их должно было быть не меньше шести штук — по две для жениха и невесты, еще две маленькие для украшения кровати.

На сегодняшний день в мире нет другой постельной принадлежности, которая бы приносила большую пользу физическому и психическому здоровью человека. Подушка стала незаменимой вещью и важной составляющей быта.

День мотивации и вдохновения

Начало года является хорошим временем для поиска мотивации на все 12 месяцев. Мотивация является основой любого дела. Она дает толчок и импульс к любому действию и помогает достигать желаемого, доводить дела до логического конца.

Обычно у человека без мотивации нет желания заниматься творчеством или любимым делом. Мотивация еще толкает людей к познанию нового и вдохновляет на великие поступки.

День памяти Иоанна Кронштадтского

Святого праведного Иоанна Кронштадтского почитают 2 января. Он родился в 1829 году в семье бедного причетника Илии Михайловича Сергиева в Архангельской губернии. В детстве ребенок часто болел и, видя свою мать, молящуюся о его выздоровлении, сам проникся верой.

Став старше, он стал священником в Андреевском соборе в Кронштадте, охотно помогал нуждающимся, покупал им продукты и лекарства, звал доктора и делился с бедняками вещами и деньгами.

Позднее он призвал жителей города оказать помощь бесприютным жителям, и те откликнулись на его просьбу. Благодаря Иоанну в городе появились Дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом.

Его не стало 20 декабря 1908 года (2 января 1909 года). Иоанна похоронили в основанном им же Иоанновском женском монастыре в Петербурге. В 1990 году церковь его канонизировала.

Дагер произвел первую фотосъемку Луны

Первую фотосъемку Луны сделал Луи Дагер 2 января 1839 года. А в августе 1839 года широкой общественности был представлен процесс получения дагерротипа. Через год, в 1840 году, первый снимок Луны через телескоп получил Дж.У. Дрейпер (США).

Благодаря приливным силам Луна всегда обращена к Земле одной стороной, за исключением незначительного эффекта либрации. По мере того, как спутник в течение месяца обращается вокруг планеты, происходит знакомый всем цикл смены фаз.

Изучение поверхности Луны активно проводится как с Земли, так и с космических аппаратов.

Именины

Сегодня именины отмечают Антон, Даниил, Иван и Игнатий.