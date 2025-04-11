2 и 3 место заняли школьницы Наро-Фоминска на фестивале «Юные таланты Московии»

Подведены итоги Областного этапа фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» номинация «Перспективный дизайн Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа.

2 место заняла Зязева Марина из Алабинской школы имени Героев РФ С. А. Ашихмина и Д. В. Межуева, в подноминации «Эскиз костюма».

Руководитель — Новикова Юлия Валерьевна, учитель изобразительного искусства.

3 место заняла Бессонова Дарья из Наро-Фоминской школы № 4 имени В. В. Завадского, в подноминации «Дизайн костюма».

Руководители — Колегаева Ольга Николаевна, педагог-организатор, Николаева Наталья Владимировна — учитель труда (технологии).

Конкурс проходил онлайн. Цель конкурса — формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к истории и культуре Отечества, средствами декоративно-прикладного и изобразительного искусства и стимулирование профессиональной ориентации учащихся.

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