2 апреля отмечается Всемирный День распространения информации о проблемах аутизма

Всемирный День распространения информации о проблемах аутизма 2 апреля был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 18 декабря 2007 г. С апреля 2008 г. этот День ежегодно проводится в большинстве стран мира.

Впервые в России этот день стали отмечать в 2011 году по инициативе Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», одной из первых НКО в России, занимающейся профессиональной помощью детям и взрослым с аутизмом. Тогда же были подсвечены синим цветом первые объекты, начиная со здания Центра «Наш Солнечный Мир». В 2012 году 2 апреля Центр провел митинг на Пушкинской площади, привлекая внимание к теме помощи людям с аутизмом в России.

Аутизм характеризуется проблемами с коммуникацией и установлением социальных связей, нарушениями в развитии речи и склонностью к повторяющимся однообразным движениям (самостимуляциям). Также зачастую неконтролируемым проявлением эмоций и поведением.

На сегодняшний день в научном сообществе есть ряд гипотез, но нет единого мнения, как о причинах аутизма, так и о том, с чем связан стремительный рост числа людей с РАС. Также нет медикаментозного лечения.

Очень важно, чтобы детям и молодым людям с аутизмом были доступны все сферы жизни — образование, культура, спорт, профобразование, трудоустройство, транспорт и др. Порядка 60% детей с РАС в случае обеспечения их необходимыми для развития условиями выходят в результате в так называемую норму — учатся и работают, живут самостоятельно.