195 млн ущерба возместит компания за незаконное размещение мусора в Раменском

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования Минэкологии Подмосковья о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Раменском округе. В ходе совместных надзорных мероприятий, проведенных министерством совместно с сотрудниками Раменской городской прокуратуры, установлены нарушения, допущенные компанией «Спецпром». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В ходе проверки было установлено, что компания должна была принимать на переработку инертные строительные отходы. Однако выяснилось, что на нескольких земельных участках вблизи деревни Чулково «Спецпром» принимал и другие виды отходов, причем без оформления соответствующей лицензии. В результате здесь было незаконно размещено почти 7 тысяч тонн мусора.

Специалисты аккредитованной лаборатории ООО «Экоцентр» рассчитали сумму ущерба от незаконной свалки, которая превысила 195 млн рублей. Суд первой инстанции вынес решение в пользу министерства.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.