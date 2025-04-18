19 регионов заключат 36 концессий в сфере ТКО к июню

К июню в 19 регионах России будет подписано 36 концессионных соглашений в сфере обращения с отходами. На данный момент Российский экологический оператор (РЭО) завершил разработку финансовых моделей для 17 проектов в 10 субъектах страны, сообщила пресс-служба РЭО.

Для ускорения процесса заключения концессий РЭО подготовил и направил в регионы типовую форму соглашения. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на заседании штаба по обращению с ТКО, которое состоялось 15 апреля под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева.

«В марте 2025 года Правительство РФ подписало Распоряжение № 649-р. Оно даст возможность заключить без конкурса 36 концессионных соглашений в 19 регионах. Благодаря им в субъектах появятся новые предприятия. Их мощность составит порядка 5 млн тонн по обработке ТКО, 2,3 млн тонн — по утилизации ТКО, 3,5 млн тонн — по размещению ТКО. Общий объем финансирования для создания этих объектов — более 100 млрд рублей. Основная часть инвестиций — за счет льготных займов РЭО», — отметил Буцаев.

Для контроля выполнения плана еженедельно проводятся рабочие встречи с представителями региональных властей.

«В апреле мы планируем завершить согласование заданий на проектирование объектов, а в мае — оформить концессионные соглашения. Минприроды России и РЭО готовы оперативно оказывать всю необходимую методологическую поддержку регионам», — добавила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Распоряжение № 649-р было принято из-за нехватки частных инвестиций в инфраструктуру ТКО и затянутых конкурсных процедур. В перечень концессионеров вошли компании из Приморского, Алтайского, Красноярского, Краснодарского краев, Амурской, Архангельской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Ярославской, Тверской, Калининградской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики, а также Республик Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Коми.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая задача — построение комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения отходов до 50% и вовлечение не менее 25% отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.