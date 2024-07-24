19 московских школьников победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

19 столичных учеников одержали победу во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» от «Движения первых», финал состоялся в Международном детском центре «Артек» в Крыму, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Участниками финала стали 700 школьников из 68 российских регионов. Москву представили 53 учащихся 5-7 классов.

В конкурсе особое внимание уделяли навыкам навыками, которые пригодятся в жизни. Это творческое мышление и организаторские способности, умение работать в команде и прочее.

Главным призом для 300 победителей стало «путешествие мечты» на поезде по маршруту, который соединяет две молодежные столицы — Москву и Владивосток. Также награды вручили педагогам-наставникам.