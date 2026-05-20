19 мая в Подольске обсудили подготовку к отопительному сезону

Кустовое совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов прошло 19 мая в Подольске с участием более 60 представителей муниципалитетов и профильных служб. Участники определили ключевые мероприятия и сроки работ с 1 июня по 15 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обсуждении приняли участие представители администрации Подольска, делегаты из Серпухова и Чехова, специалисты ресурсоснабжающих организаций и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. Среди спикеров выступили советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник и заместитель главы городского округа Подольск Михаил Саруханов.

Участники детально проработали план подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону. В перечень ключевых мероприятий вошли гидравлические испытания, работа муниципальных комиссий, выдача паспортов готовности, а также выездной мониторинг котельных и центральных тепловых пунктов. Особое внимание уделят безопасности оборудования.

Подготовительный период продлится с 1 июня по 15 сентября. В состав комиссий войдут представители Ростехнадзора, министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Мособлгаза, Ассоциации председателей советов МКД и окружных общественных палат. Они будут оценивать готовность объектов, фиксировать нарушения и устанавливать сроки их устранения. По итогам проверок автоматически сформируют оценочные листы с расчетом индекса готовности каждого объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.