19 юных жителей Дмитрова получили паспорта РФ
Фото - © Администрация Дмитровского г.о.
В Центральном Дворце культуры «Созвездие» прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации представителям молодого поколения, достигшим 14 лет, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.
Церемонию провели депутат Совета депутатов Дмитровского городского округа Роман Сунгуров и член Общественной палаты Дмитровского городского округа, заслуженный работник культуры Московской области и директор Центрального дома культуры «Созвездие» Наталья Мутовкина.
В ходе мероприятия почетные гости поздравили ребят с вступлением во взрослую жизнь и пожелали им с честью нести звание гражданина Российской Федерации.
«Поздравляем и желаем ребятам быть настоящими патриотами нашей страны, ставить перед собой высокие цели и достигать их!» — сказал Роман Сунгуров.
Для участия в мероприятии по вручению первого паспорта в 14 лет в торжественной обстановке необходимо подать заявление в МФЦ. Специалисты оформят заявку на участие. Заявление можно оформить в течение месяца после дня рождения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.