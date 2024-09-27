19 юных жителей Дмитрова получили паспорта РФ

Церемонию провели депутат Совета депутатов Дмитровского городского округа Роман Сунгуров и член Общественной палаты Дмитровского городского округа, заслуженный работник культуры Московской области и директор Центрального дома культуры «Созвездие» Наталья Мутовкина.

В ходе мероприятия почетные гости поздравили ребят с вступлением во взрослую жизнь и пожелали им с честью нести звание гражданина Российской Федерации.

«Поздравляем и желаем ребятам быть настоящими патриотами нашей страны, ставить перед собой высокие цели и достигать их!» — сказал Роман Сунгуров.

Для участия в мероприятии по вручению первого паспорта в 14 лет в торжественной обстановке необходимо подать заявление в МФЦ. Специалисты оформят заявку на участие. Заявление можно оформить в течение месяца после дня рождения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.