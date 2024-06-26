19 юных ступинцев получили первые паспорта

сегодня в 14:44

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вручил юным жителям паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городскогоокруга.

Торжественное вручение паспортов ступинцам, достигшим 14-летнего возраста, прошло в Доме культуры «Металлург». Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил подростков с важным событием в их жизни.

«Сегодня знаменательный день — вы получаете главный документ гражданина Российской Федерации. Паспорт — символ взрослой жизни, новый этап. При поддержке губернатора наш муниципалитет растет и развивается во всех сферах жизнедеятельности. Желаю получить достойное образование и найти работу по душе. Успехов в достижении поставленных целей, здоровья, добра и благополучия!» — отметил Сергей Мужальских.

Паспорта в торжественной обстановке получили 19 подростков. Вместе с паспортом руководитель муниципалитета вручил юношам и девушкам поздравление от губернатора и сувениры. Завершилась церемония общей фотографией на память.

Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке ребята могут дать при заполнении документов в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.