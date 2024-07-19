19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно побаловать себя выпечкой, отпраздновав День пирожков с малиновым вареньем. Еще можно прогуляться вдоль набережных в честь Дня Москвы-реки. Также в этот день 539 лет назад была заложена старейшая из башен Московского Кремля — Тайницкая, а 131 год назад родился поэт Владимир Маяковский.

День пирожков с малиновым вареньем

Он празднуется в РФ с 2015 года. Главная цель — принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя вкусненьким. В этот день особенно ценятся собственноручно приготовленные пирожки и тем более с начинкой из домашнего малинового варенья. Или можно заглянуть в гости на лакомство к маме или бабушке.

Малиновое варенье было выбрано в качестве начинки не только из-за сезонности ягоды, но и потому, что она с давних времен почитаема и любима русским народом. Считалось, что малина способствует укреплению и сохранению брака, а ее листья оберегают от сглаза беременных женщин. В стране также почитались ее вкус и полезные качества.

День Москвы-реки

Он был учрежден в 2015 году по результатам голосования на столичном портале «Активный гражданин». Этот день призван привлечь внимание к одной из главных достопримечательностей столицы — Москве-реке — и необходимости ее сохранения.

Точное происхождение названия реки историкам и краеведам не известно, но наиболее распространена версия о том, что имя ее восходит к древним словам «извилистая река» или «топь», имеющим сходное звучание. Москва-река сформировалась около 12 тыс. лет назад.

Празднование Собора Радонежских святых

История установления этого дня восходит к середине XVII века. Именно в то время были восстановлены первые списки учеников преподобного Сергия Радонежского, напечатан «Канон молебен преподобным и богоносным отцом нашим игумену Сергию и ученику его Никону, чудотворцам».

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена было установлено празднование Собора Радонежских святых на следующий день после праздника в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского — 19 июля.

Заложена старейшая из башен Московского Кремля — Тайницкая

Это произошло в 1485 году. Сооружение кремлевских укреплений в Москве началось с Тайницкой башни. Под ней вырыли тайник-колодец, который в случае осады мог снабжать Кремль водой.

Ее заложил итальянский мастер Антон Фрязин (Антонио Джиларди). В конце XVII века над башней возвели шатер. В 1770 году ее снесли, так как в Кремле приступали к строительству дворца по проекту Василия Баженова. Но в 1771–1773 годах башня была восстановлена с последующей надстройкой шатрового верха.

Открылись XXII летние Олимпийские игры в Москве (СССР)

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С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина состоялись XXII летние Олимпийские игры. Это были первые Игры в истории олимпийского движения, которые прошли на территории Восточной Европы, и первые — в социалистической стране.

Часть соревнований олимпиады организовали в других городах СССР — например, парусные регаты стартовали в Таллине, несколько футбольных турниров — в Киеве.

В мероприятии приняли участие спортивные делегации 80 стран — это 5179 спортсменов. Из-за бойкота в связи с вводом советских войск в Афганистан, участникам Игр не стали спортивные делегации США, ФРГ, Японии и некоторых других стран.

В 21 виде спорта разыграли 203 комплекта наград. Призерами XXII летних Олимпийских игр назвали спортсменов 36 стран.

День рождения поэта Владимира Маяковского

Фото - © Wikipedia.org

Маяковский родился в 1893 году в селе Багдати Кутаисской губернии, в семье лесничего. В 1906 году, после смерти отца, семья переезжает в Москву.

В 1908 году он бросает гимназию и вступает в РСДРП, чтобы заняться революционной борьбой. Впоследствии Маяковский из партии вышел. Его много раз арестовывали. В 1909 году в одиночной камере Бутырской тюрьмы он начинает писать стихи.

В 1911 году Маяковский поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Там поэт примыкает к группе кубофутуристов, протестующих против устоев общества. Первое опубликованное стихотворение «Ночь» появилось в 1912 году в футуристическом сборнике «Пощечина общественному вкусу». За участие в литературных выступлениях футуристов его исключили из училища в 1914 году.

В 1915 году он заканчивает работу над поэмой «Облако в штанах». За время творческой деятельности поэт написал множество прекрасных лирических стихов.

Именины

Именины 19 июля отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Ефим, Иннокентий. Лукьян, Марфа, Ульяна и Федор.