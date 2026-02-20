19 февраля глава Раменского округа провел прием в Клишева

сегодня в 17:37

Выездная администрация прошла 19 февраля в деревне Клишева Раменского округа. Жители обратились к главе муниципалитета, его заместителям и депутатам с вопросами о расчистке дорог, ремонте и судьбе Совхозной больницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная часть обращений касалась расчистки дорог и своевременного вывоза снега. Также жители поднимали индивидуальные вопросы социального характера, оформления прав собственности и землепользования. Несколько человек попросили провести ремонт дорог в частном секторе.

«Мы просим отремонтировать дорогу на улице Школьной, чтобы было покрытие щебенкой или асфальтовой крошкой. В этом вопросе нам не отказали», — сказала жительница деревни Клишева Надежда Михайловна.

«Нам пообещали, что улицу Майскую и улицу Весеннюю в этом году отсыпят щебнем, а в 2027 году отремонтируют дорогу на улице Молодежной», — рассказал житель частного сектора Алексей Александрович.

Отдельно жители Клишева и ближайших населенных пунктов обсудили ситуацию с закрытием Совхозной больницы. Представители администрации разъяснили, что будет направлено ходатайство о проведении капитального ремонта, чтобы сохранить медицинское учреждение.

В преддверии весны участники встречи также внесли предложения по благоустройству дворов и детских площадок. Эти пожелания учтут при планировании работ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.