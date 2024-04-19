19 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Весна по-настоящему чувствуется, когда появляются первые цветы. В честь одного из них флористы учредили праздник — День подснежника, который отмечается ежегодно 19 апреля.

День подснежника

День подснежника начали отмечать с 1984 года по предложению английских флористов. Принято считать, что один из первых весенних цветов является талисманом дома и охраняет его от злых духов и людей, задумавших совершить что-то нехорошее.

В праздничный день принято устраивать выставки цветов, где главным экспонатом является подснежник, а также проводить лекции, мастер-классы и экскурсии по ботаническим садам.

День велосипеда

Международный праздник День велосипеда ежегодно отмечается 19 апреля. Любители двухколесного транспорта призывают автомобилистов присоединиться к ним на велодорожках, отказавшись от машин на день, посвятив его собственному здоровью и экологии.

В России День велосипеда принято отмечать различными гонками и соревнованиями. Участниками спортивных мероприятий могут стать желающие всех возрастов, кто умеет и любит кататься на двухколесном транспорте.

День Евтихия

Народный праздник также носит название «Евтихий Тихий да Ерема Пролетный». Отмечать его принято тишиной и спокойствием. Считается, что 19 апреля ни в коем случае нельзя выяснять отношения и ссориться с близкими, чтобы не нарушать душевную гармонию.

В народе принято верить, что если в День Евтихия встретить рассвет, то весь оставшийся год будет удачным. Верующие в эту дату молятся о здоровье близких и обращаются к Богу с просьбами уберечь их от невзгод.

Именины

Именины 19 апреля отмечаются у Ивана, Павла, Петра, Григория, Мефодия, Евтихия, Платониды и Еремея.