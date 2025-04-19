19 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всемирный день цирка, День российской полиграфии, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи и День подснежника.

Всемирный день цирка

Каждую третью субботу апреля на планете отмечают веселый праздник — Всемирный день цирка. Он призван не только показать цирк во всем его великолепии, но и обратить внимание на вклад этого искусства в мировую культуру. В 2009 году учредителями праздника выступили Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка.

День цирка отмечается во многих странах, но официально у российских циркачей пока нет своего праздника. В 2010 году к празднованию Всемирного дня цирка присоединились более 25 стран, а в 2021 году уже в 50 странах прошло более 300 мероприятий. В честь этого дня цирки устраивают карнавалы, акции, выступления и мастер-классы.

День российской полиграфии

Профессиональный праздник учрежден в 2014 году. Полиграфия — это производство, связанное с выпуском печатной продукции, в том числе журналов, книг, газет, этикеток и так далее. Выбор даты напрямую переплетается с Днем православной книги, который отмечают 14 марта. Обе даты связаны с основанием печатного дела на Руси.

19 апреля 1563 года первопечатник Иван Федоров начал работу над первой книгой. Тогда же по указу Ивана Грозного в Москве основали первую типографию. С инициативой учреждения современного праздника выступили сами полиграфисты, а в 2013 году их поддержало российское правительство.

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

Новая памятная дата отмечается с 2019 года. Она призвана подчеркнуть историческую преемственность принадлежности Крыма Российскому государству. Эта история берет свое начало еще в XVIII веке, когда Крым был ханством — вассалом Османской империи.

В 1783 году Османская империя признала принадлежность Крымского полуострова России. Был подписан «Акт о мире, торговле и границах обоих государств». Признание прекратило внутриполитические распри, которые часто перерастали в вооруженные восстания. Спустя многие годы Екатерина Великая назовет Крым жемчужиной в короне Российской империи.

День подснежника

Во многих странах мира 19 апреля отмечается красивый весенний праздник — День подснежника. Он был учрежден в 1984 году в Англии. В этой стране очень любят эти цветы, отношение к ним весьма трепетное. Это связано со старинным поверьем, что посаженные вокруг дома подснежники берегут семью от злых духов.

В разных странах цветок называется по-разному. В Англии его зовут снежной каплей или сережкой, в Чехии — снежинкой, в Германии — снежным колокольчиком, а в России — подснежником. Название появилось из-за способности этого хрупкого цветка первым пробиваться из-под толщи снега ранней весной.

Именины

В этот день именины отмечают Иван, Павел, Петр, Севастьян, Яков.