сегодня в 09:43

185 человек вскоре переедут в новый дом в пос Туголесский Бор Шатуры

Новый дом, который в поселке построен для переселения жителей из аварийного жилья, проверил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. Сюда переедут 185 жителей Туголесского Бора, сообщает пресс-служба администрации округа.

В новостройке практически все готово в квартирах, строители завершают отделку.

«Поручил в ближайшие пару дней провести опрессовку системы отопления, чтобы быть уверенными, что первый отопительный сезон новоселы начнут без проблем», — рассказал Николай Прилуцкий.

В настоящее время на объекте остались некоторые замечания, которые застройщик обязался устранить перед сдачей объекта.

Также застройщику предстоит восстановить дорогу, которую повредила техника во время стройки нового дома. Для удобства жителей застройщик обустроит выезды из прилегающих дворов по Октябрьской, 12, 14, 16.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.