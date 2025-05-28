18 участников СВО одержали победу в предварительном голосовании «Единой России»

В Подмосковье завершилось предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на муниципальные выборы. В процедуре приняли участие свыше 700 претендентов. По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, особое внимание было уделено кандидатам из числа участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба аппарата фракции «Единая Россия» в Мособлдуме.

«Таких в Московской области было 31. 18 из них одержали победу, что свидетельствует о высоком доверии со стороны жителей Подмосковья. Это яркое подтверждение того, что люди хотят видеть во власти тех, кто доказал свою преданность Родине делом. Отмечу, что каждому из них обеспечено сопровождение на всех этапах — от выдвижения до избирательной кампании», — сказал Игорь Брынцалов.

Кроме того, в рамках кадрового проекта «ПолитСтарт» за каждым участником СВО закреплены опытные наставники из числа глав муниципалитетов, депутатов областного и федерального уровней.

С 19 по 25 мая в Московской области проходило предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы. В нем принимали участие совершеннолетние жители Балашихи, Дмитровского округа, Подольска, Шатуры и Электростали. В Лыткарино, Фрязино, Молодёжном и Луховицах свои голоса отдали выборщики из числа членов партии.

«Единая Россия» остается единственной партией, которая с 2009 года проводит обязательное предварительное голосование для всех кандидатов — как членов партии, так и беспартийных. Эта система позволяет избирателям напрямую влиять на формирование списков кандидатов. Итоги голосования в Подмосковье будут подведены на ближайшем заседании регионального политсовета партии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.