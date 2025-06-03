18 подростков Дмитрова торжественно получили свои первые паспорта

В центральном дворце культуры «Созвездие» состоялась церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям Дмитровского муниципального округа. В этот день свой главный документ получили 18 юношей и девушек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин вместе с руководителем МФЦ «Дмитровский» Екатериной Ягодкиной вручил подросткам их документы, а также поздравительные открытки от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Сегодня вы получаете свой первый паспорт гражданина России. Теперь у вас не только новые права, но и обязанности. Уверен, что каждый из вас будет гордиться своей страной — ее великой историей, героическими традициями и достойным будущим», — обратился к ребятам Иван Юрьевич.

После официальной части участники церемонии сделали памятные фотографии с главой округа.

Чтобы в торжественной обстановке получить первый паспорт гражданина Российской Федерации, необходимо:

подать заявление в МФЦ в течение месяца со дня исполнения 14 лет;

указать желание участвовать в официальной церемонии вручения.

Специалисты МФЦ помогут оформить заявку и пригласят на мероприятие.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.