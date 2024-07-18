18 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

С профессиональным праздником сегодня можно поздравить сотрудников государственного пожарного надзора и хозяйственной службы органов внутренних дел РФ. А христиане отмечают день обретения честных мощей Сергия Радонежского.

День создания органов государственного пожарного надзора

В этот день в 1927 году было подписано положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР. Как праздник его начали отмечать в 2007 году.

По закону федеральным пожарным надзором является деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов, которая направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований о пожарной безопасности.

Федеральный государственный пожарный надзор находится в ведении МЧС России, кроме государственного пожарного надзора в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, производстве, транспортировке, хранении, применении и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения.

Международный день Нельсона Манделы

Этот день можно отпраздновать полезной работой для других людей и своей общины. Мандела посвятил свою жизнь делу гуманизма и мира. Он был защитником прав человека, миротворцем международного масштаба и первым президентом свободной Южной Африки, которого избрали демократическим путем.

Генассамблея ООН объявила его день рождения Международным днем Нельсона Манделы в качестве признания вклада в дело свободы и мира. Были в том числе признаны его вклад в международную борьбу за демократию и содействие в становлении дела мира во всем мире.

День хозяйственной службы органов внутренних дел РФ

В этот день в 1918 году решением исполкома Петросовета, центральный, районные и подрайонные комитеты революционной охраны были преобразованы в комендатуры революционной охраны. В состав этих комендатур входил и хозотдел. При этом он подразделялся на 5 подотделов: вооружения, продовольственный, обмундирования, автомобильный и снабжения.

Данной службе было предписано ведать всеми хозвопросами комендатур революционной охраны: транспортом, канцелярией, отоплением, освещением инвентарем, хранением оружия и т. п.

Сейчас эти специалисты занимаются производственно-хозяйственным, социально-бытовым, материально-техническим и автотранспортным обеспечением МВД России.

Празднование в честь обретения честных мощей Сергия Радонежского

Этот праздник имеет особое значение для православных, так как Сергий Радонежский стал первым святым, который появился на Руси после избавления от татаро-монгольского ига.

В историю Сергий Радонежский вошел как человек, который помог объединиться разрозненным русским князьям, предсказал Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле. Он был основателем Троице-Сергиевой лавры.

Скончался преподобный 25 сентября 1392 года. В 1422 году были найдены нетленными его мощи и одежды. В 1452 году Сергия причислили к лику святых.

Создан первый «Тетрис»

В основу «Тетриса» легла американская головоломка Pentomino Puzzle, придуманная математиком Соломоном Голомбом. В нее вошли пять квадратов (пентомино — от греч. «пента» — пять). Главная задача — правильно расположить в коробке геометрические фигуры.

За два месяца создали первую графическую цветную версию «Тетриса». В нем было управление, мелкие приятности вроде таблицы рекордов. Первая компьютерная версия этой игры увидела свет 6 июня 1984 года, а уже 18 июля 1985 года появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис».

За время своей истории «Тетрис», включая официальную статистику, электронные устройства и нелегальные продажи, разошлись по миру огромным тиражом.

Именины

Именины 18 июля отмечают Агния, Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей и Степан.