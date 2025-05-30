18 детских игровых площадок обновят в Химках в 2025 году

В Химках стартует масштабное обновление детской инфраструктуры. В этом году в городе модернизируют 18 игровых площадок. Работы начнут в конце июня и охватят как Старые и Новые Химки, так и Сходню, Подрезково, Левобережный, Кутузовское и Луневское, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые детские зоны будут адаптированы под разные возрастные группы. В зависимости от размеров дворовой территории — от 100 до 200 квадратных метров — выбрали тематики оформления площадок с разнообразным набором игровых элементов и малыми архитектурными формами.

В перечень благоустраиваемых территорий вошли улицы Чкалова, Мичурина, Ленинградская, Спартаковская, Машинцева, Родионова, Зеленая, Жаринова, Центральная, 2-й Чапаевский переулок, Гаражная, Юбилейный проспект, деревня Юрлово и микрорайон Школьный. План работ был сформирован на основании обращений жителей.

Игровые комплексы установят с учетом современных требований безопасности. В рамках работ также предусмотрена замена оборудования, установка скамеек, урн, информационных стендов, ремонт пешеходных дорожек и монтаж систем видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.