18 декабря отмечают День работников органов ЗАГСа в РФ

18 декабря в РФ отмечают День образования органов ЗАГС. Это профессиональный праздник у всех, кто работает в таких учреждениях.

Аббревиатура расшифровывается, как запись актов гражданского состояния. Сотрудники ЗАГСов не только помогают заключать браки. Они регистрируют рождение людей, их смерть, а также оказывают иные услуги.

ЗАГСы появились в стране 18 декабря 1917 года. Тогда выпустили декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». В рамках него юридические последствия за актами гражданского состояния признавались только если были зарегистрированы в соответствующих органах власти.

В 2018 году заработала система «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния». В рамках нее все ЗАГСы в РФ были подключены в одну информационную сеть.

Эти государственные органы оказались доступы друг для друга круглосуточно, в режиме онлайн. ЗАГСы продолжают трансформировать в цифровом плане.

