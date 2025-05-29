170 юных музыкантов, хореографов и художников окончили ЦДШИ в Химках

В актовом зале учреждения собрались 170 выпускников, преподаватели, родители и почётные гости. Глава округа Елена Землякова поздравила выпускников с важным событием в их жизни и пожелала дальнейших творческих успехов.

«Желаю вам не останавливаться на достигнутом, продолжать развиваться в любимом направлении, искать новые горизонты и возможности для творчества. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими впечатлениями, интересными встречами и незабываемыми моментами! Творческих успехов вам и новых побед! Отдельное спасибо педагогическому коллективу Центральной детской школы искусств в лице директора Инны Монастырской за профессионализм и преданность делу», — сказала Елена Землякова.

Дети прошли обучение и успешно сдали экзамены по программам: фортепиано, хоровое пение, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, струнные инструменты, хореография, фотомастерство и живопись. Директор ЦДШИ Инна Монастырская отметила, что ребята прошли свой путь с достоинством.

«Родные наши дети, желаю вам продолжать развиваться в любимом направлении, искать новые горизонты и возможности для творчества. Новой дорогой — с культурой в сердце и яркими мечтами — вперёд, к большим победам! А мы всегда будем рады видеть вас в стенах ЦДШИ. Не только как гостей, но, может быть, однажды и как родителей наших будущих учеников. Центральная детская школа искусств — это навсегда ваша творческая семья!» — сказала Инна Монастырская.

Всего в ЦДШИ обучается более двух тысяч учеников по 19 программам. В 2021 году школа искусств стала победителем Общероссийского конкурса Министерства культуры России «Лучшая Детская школа искусств». В 2025 году учащиеся ЦДШИ Евросинья Бучнева и Алиса Кириллова стали победителями рейтинга учащихся ДШИ Московской области и программы губернатора «Одаренные дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.