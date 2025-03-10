17 тыс исследований мяса и рыбы провели в лабораториях Госветслужбы в феврале

В прошлом месяце сотрудники государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы провели 17 тыс. исследований мяса, а также морской и речной рыбы. Выполнено свыше 3,8 тыс. исследований свинины, 2,3 тыс. исследований говядины, 1,2 тыс. баранины и 1,1 тыс. рыбы разных пород. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего в регионе действует 79 госветлабораторий, где работает 123 специалиста. При исследовании мяса проверяются физико-химические и дозиметрические показатели, проводится проба варки. Рыба проверяется на органолептику, особое внимание уделяется определению паразитарной частоты.

В прошлом месяце жители региона приобрели в торговых сетях, на рынках и в других местах санкционированной торговли свыше 4 тысяч тонн свинины, 900 тонн говядины, 122 тонн баранины и 2 тысяч тонн свежей рыбы. При покупке данного вида продукции на развес на региональных рынках и ярмарках продавец в обязательном порядке должен иметь при себе ветеринарные сопроводительные документы, в которых отражена информация о происхождении, дате производстве и сроках годности товаров.

За прошлый год подмосковными производителями было произведено свыше 609 тысяч тонн мяса крупного и мелкого рогатого скота, птицы, свинины, конины, оленины, а также колбасных изделий. Выпущено 20 тысяч тонн продукции из свежей, охлажденной и мороженой рыбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.