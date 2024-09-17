17 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всемирный день безопасности пациентов, День народного единства в Белоруссии, День тур-менеджера и Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Всемирный день безопасности пациентов

Этот праздник был провозглашен в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения. Он направлен на повышение степени безопасности пациентов, а также обмен опытом в достижениях этой цели.

Оказание помощи часто сопряжено с рисками. 17 сентября медики всего мира обращают внимание на всевозможные методы предотвращения негативных последствий во время лечения. В эту дату проводят брифинги, пресс-конференции, дни открытых дверей, тематические беседы, лекции и мастер-классы.

День народного единства в Белоруссии

Праздник отмечается в Белоруссии ежегодно 17 сентября. Президент страны Александр Лукашенко при выборе даты сослался на события 1939 года. В этот день Красная армия вступила на территорию Польши.

Результатом похода стало присоединение Западной Украины и Белоруссии к СССР. Для страны это стало воссоединением после заключения Рижского договора в 1921 году. Тогда земли Белоруссии отошли Польше. В эту дату на территории Беларуси проходит множество торжественных мероприятий.

День тур-менеджера

Это российский национальный праздник, который отмечается ежегодно, число не смещается. Впервые эту дату отметили в профессиональном сообществе в 2009 году. При этом работа у тур-менеджеров очень ответственная.

Именно они отвечают за качество отдыха клиентов. Более того, на их совести и безопасность отдыхающих, особенно если они путешествуют по экстремальному маршруту. Любой тур-менеджер должен быть также коммуникабельным и устойчивым к стрессам.

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Праздник посвящен не конкретному произведению мастера, а иконографическому типу Божией Матери. Изначально на иконе изображали Богоматерь в горящем кусте. Затем Божью Матерь изображали в центре восьмиугольной звезды, образованной двумя четырехугольниками.

«Неопалимая Купина» на Руси защищала от лесных пожаров, катастроф, стихийных бедствий, молний и от всего, что связано с огнем. Верующие пожарные считают икону своей защитницей.

Именины

В этот день именины празднуют Ян, Юлиан, Федор, Тихон, Теодор, Степан, Симон, Петр, Павел, Николай, Михаил, Митрофан, Иван, Григорий, Василий, Александр, Илона, Елена, Алена.