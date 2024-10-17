17 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День участкового терапевта, Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, Международный день кредитных союзов и еврейский праздник кущей Суккот.

День участкового терапевта

17 октября профессиональный праздник отмечают врачи, с которыми человек взаимодействует с самого начала своей жизни. Терапевты ходят на дом к пациентам, лечат их в больницах или направляют к профильному специалисту. У них очень широкий спектр задач.

Праздник не имеет официального статуса, поэтому терапевты встречают его на рабочих местах, занимаясь лечением пациентов. Этот врач — одна из важнейших фигур в сфере медицины.

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

История этой даты неразрывно связана с 17 октября 1987 года. В этот день более 100 тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже. Также в этот день был открыт Памятный камень, на котором начертаны заявления народа о том, что нищета — это нарушение прав человека.

С тех пор люди разных сословий и убеждений 17 октября собираются для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность с малоимущими. Подобные Памятные камни появились во многих странах, один из них находится в саду ООН.

Международный день кредитных союзов

Праздник работников потребительских кооперативов отмечают каждый год в третий четверг октября еще с 1948 года. В этот день проводят благотворительные акции, дни открытых дверей кредитных союзов и филиалов, конкурсы и ярмарки. Каждый год мероприятия посвящены разным темам.

Кредитный союз — это организация финансовой взаимопомощи граждан, которая составляет некоммерческую альтернативу банкам. Так люди могут собрать средства и выдать займы друг другу. При этом понятия кооперации существуют еще с середины XIX века.

Еврейский праздник кущей Суккот

Этот праздник приходится на 15-й день нового года (15 тишрея) и длится целую неделю. Это время, когда земледельцы могут отдохнуть от сбора урожая до первых дождей. Само слово «сукка» переводится как шатер, шалаш или кущи. Оно символизирует иллюзию, что дом надежным делает крыша.

Во время Суккота выполняют специальный ритуал — вознесение лулава — это четыре вида растений, которые символизируют разные типы людей (этрог, финиковая пальма, мирт и ива). Этот ритуал напоминает о том, что бог соединил всех евреев в один народ, который должен поддерживать и помогать друг другу.

Именины

Свои именины празднуют в этот день Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.