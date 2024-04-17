17 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Всемирный день гемофилии и необычный День бла-бла-бла, еще можно поздравить ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.

День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ

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Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечают свой профессиональный праздник с 2011 года. Его установили по приказу министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010 года.

Дату праздника приурочили к 20-летию создания Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. На данный момент совет — одна из крупнейших в стране ветеранских организаций МВД, имеет отделения во всех регионах РФ.

Ветераны проводят профилактическую работу среди несовершеннолетних, занимаются с молодыми сотрудниками полиции, передавая им свои знания и опыт.

Сейчас в России живут около 670 тыс. ветеранов, служивших в разные годы в подразделениях МВД.

Международный день денег

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Главная цель данного дня — подчеркнуть роль и значимость денег, как для отдельного человека, так и для всего мира. А еще важно задуматься о том, какую роль в жизни люди отводят деньгам. Всем известны истины, что «счастье за деньги не купишь» и «богатые тоже плачут», но все же это важный ресурс, который помогает жить легче и разностороннее.

Об истории праздника и его инициаторах ничего неизвестно. Но в то же время принято считать, что именно в этот день впервые состоялась денежная операция купли-продажи, то есть деньги начали выполнять свою основную функцию.

Всемирный день гемофилии

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Каждый год 17 апреля многие страны присоединяются к акции Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. Гемофилия — это заболевание, связанное с нарушением функции свертывания крови.

Цель праздника — привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

По некоторым данным, сегодня количество больных гемофилией в мире составляет 400 тыс. человек. Согласно Регистру больных гемофилией министерства здравоохранения РФ по состоянию на 2020 год, в России — порядка 10 тыс. пациентов с гемофилией и болезнью Виллебранда, нуждающихся в препаратах.

День бла-бла-бла

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По замыслу учредителей компании Wellcat Holidays and Herb, которые придумали необычный праздник. этот день нужно посвятить непринужденным беседам, сплетням и пустой болтовне, которую часто в разговорах обозначают ироничным «бла-бла-бла».

День предназначен для того, чтобы люди нашли время побеседовать на самые незначительные темы и выслушать близких. Но есть и другая версия: вместо пустых разговоров следует сделать то, что человек все время откладывал.

Впервые вышла в эфир программа «В мире животных»

17 апреля 1968 года впервые в телеэфире появилась программа «В мире животных». Автором идеи стал известный публицист Александр Згуриди. Именно он написал в 1961 году книгу «В мире животных». Это название перешло и к телепередаче, первым ведущим которой в 1968 году стал сам Згуриди, оставаясь им до 1975 года.

За это время передача успела завоевать популярность среди телезрителей. Утвердился и ее формат — 25-минутные еженедельные выпуски, каждый из которых включал в себя документальный фильм о животном мире с комментариями ведущего.

Вторая часть выпуска включала в себя встречу в студии с интересным гостем, беседа с которым также посвящалась животному миру.

17 апреля 2018 года передача отметила свой 50-летний юбилей, но в 2019 году выход программы был приостановлен. Последним ее ведущим был знаменитый зоолог Николай Дроздов.

Именины

В этот день именины празднуют Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай и Федор.