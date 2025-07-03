Аграрии подмосковных Озер приступили к уборке ранних сортов капусты

«Уборка стартовала на четыре дня раньше, чем в прошлом году, несмотря на прохладное и дождливое лето. Это стало возможным благодаря теплой весне, когда погода позволила осуществить посадку рассады капусты досрочно», — рассказали на сельскохозяйственном предприятии.

За первые два дня уборки обработано 0,78 гектаров, что дало возможность собрать 41,5 тонн капусты. Средний вес одного кочана составляет 1,5 килограмма.

Сбор капусты идет вручную, что минимизирует повреждения кочанов. Срезанные вилки укладываются в сетки, загружаются в машины и отправляются с поля в торговые сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.



«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.