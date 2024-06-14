160% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала июня

В Московском регионе третий день подряд идут ливни и гремит гром, в отдельных районах прошел град, сообщается на портале «Метеоновости».

Больше всего осадков пролилось на северо-западе и западе столицы. На Волоколамском шоссе выпало 48,7 мм, а в районе Бескудниковского бульвара — целых 82,7 мм.

На главной метеостанции ВДНХ накануне зафиксировали 18 мм осадков, что на 2 мм меньше рекордного значения 1963 года. Пятничным утром норма выпавших осадков составила 123,5 мм — это почти 160% от месячной нормы, которая равняется 77 мм.

На Балчуге с 11 по 13 июня пролилось 62.8 мм осадков, что чуть больше 80% от нормы. В районе МГУ при норме 81 мм зафиксировали 106.5 мм — 130%.

В Подмосковье самые сильные дожди прошли на севере и юге. В Долгопрудном за 13 июня выпало 49 мм, на юге — в районе Большого Грызлова — 52,8 мм, в Михневе — 49 мм, в Коломне — 28 мм.

В пятницу Москва и область находятся в тылу волнового циклона. При облачной погоде возможны кратковременные дожди, но не очень сильные.

В выходные дни и в начале новой недели будет тепло, солнечно и без осадков.