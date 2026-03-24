16 спутников на орбите: сможет ли «Рассвет» конкурировать со Starlink

Запуск 16 спутников «Рассвета» — шаг к собственной системе связи, но конкуренция с американским проектом Starlink на старте будет ограниченной, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

«На современном этапе вопрос стоит не только и не столько о конкуренции со Starlink, а о формировании собственной суверенной низкоорбитальной группировки спутников, обеспечивающих российское государство, бизнес и население спутниковой связью и доступом в интернет», — сказал Хачатурян.

Он добавил, что начало реализации этой весьма значимой для нашей страны задачи подтверждает наличие в стране технологических, научных, организационных и производственных возможностей, которыми обладает лишь ограниченное число стран в мире.

«При этом в перспективе своего развития услуги данной системы вполне смогут стать предметом экспортной деятельности, что также упрочит технологический и экономический потенциал нашей страны. Очевидно, что на начальных этапах составить достойную конкуренцию Starlink будет не просто», — отметил эксперт.

Хачатурян уточнил, что по мере развития и формирования понятной, прозрачной и финансово выверенной услуги российская система вполне может стать значимым игроком на международном рынке коммерческой спутниковой связи.

