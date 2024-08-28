16 объектов придорожной торговли проверили в Ленинском округе

В рамках профилактического рейда «Придорожная торговля» сотрудники МВД совместно с представителями администрации Ленинского городского округа и представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия правительства Московской области проверили 16 торговых объектов на законность осуществления торговли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Рейды у нас проходят на еженедельной основе. Из 10 объектов в Ленинском городском округе, выявляемых за рейд, 3-4 объекта, по статистике, к сожалению, ведут торговлю, не соблюдая законодательные требования», — сообщает сотрудник отдела сельского хозяйства и потребительства администрации Ленинского городского округа Илья Булгаков.

Сотрудники МВД начали свою проверку с улицы Ермолинской у домов 27, 28 города Видное, где ведется продажа овощей и фруктов, а также продуктов питания. В ходе проверки выяснилось, что у представителей этих объектов отсутствует необходимый перечень документов на ведение торговой деятельности.

«При проверке документов в точке общепита, документы, удостоверяющие личность были при себе, а патентов на работу в Российской Федерации они не имеют. Данный торговый объект закрывается. На юридическое лицо и сотрудников будет составлен протокол», — рассказал представитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Казанцев.

Целью данного мероприятия являлось выявление объектов придорожного сервиса и временных торговых точек для пресечения фактов осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). В ходе профилактического рейда на 13 объектах были выявлены нарушения законодательства. 17 сотрудников торговли были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.