16 юным жителям Одинцовского округа вручили паспорта РФ

В торжественной обстановке председатель совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова вручила паспорта 16 молодым гражданам муниципалитета. В дополнение к паспорту каждый из юношей и девушек получил в подарок издание Конституции РФ и книгу Николая Карамзина «История государства Российского». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В своей речи Татьяна Одинцова подчеркнула важность для юных жителей муниципалитета этого события — вручения их первого паспорта.

«Получение паспорта — это не просто формальность, это момент гордости и ответственности, когда вы, молодые граждане, становитесь по-настоящему взрослыми. Совсем скоро мы отметим День космонавтики и 80-летие Победы, что показывает величие нашей истории. Я призываю вас бережно относиться к своему паспорту и гордиться тем, что вы граждане Российской Федерации. Поздравляю вас с этим праздником и желаю помнить о важности гражданской ответственности», — обратилась к собравшимся Татьяна Одинцова.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.