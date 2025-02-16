16 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются День разведки ВМФ России и День архива Минэнерго РФ. Для любителей необычных праздников можно отметить День поиска запахов или Всемирный день миндаля.

День разведки ВМФ России

Дату праздника выбрали неслучайно — 16 февраля 1938 года все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата ВМФ.

Морская разведка — это важное звено вооруженных сил страны. Она является одной из старейших разведывательных служб России.

Современные бойцы разведподразделений постоянно совершенствуют рабочие навыки и тренируются. Часто разведчикам приходится действовать в сложной обстановке, поэтому важно физически и морально подготовить себя к стрессу.

День архива Минэнерго России

История отечественной энергетики начинается с 1801 года, тогда в стране разрабатывались 25 угольных месторождений. Позднее правительство активно проводит политику развития и укрепления энергетических отраслей промышленности. В 1880 году в Москве в популярных местах отдыха и развлечений появились первые уличные электрические фонари.

Сейчас в архиве Минэнерго России находится свыше 40 тыс. единиц хранения, что составляет более 10 млн листов документов с 1939 года по наши дни.

День поиска запахов

История происхождения этого дня неизвестна, однако есть теории его появления. Некоторые считают, что праздник связан с преддверием весны, а кто-то — что со способностью человека чувствовать запахи.

Способность чувствовать запахи ассоциируется с приятными эмоциями и положительными ощущениями. Как только при знакомстве человек встречается с приятным запахом, это создает позитивный образ.

Многие в этот день идут за покупками и приобретают духи, цветы, аромамасла. Это помогает наполнить жизнь гармонией, приятными запахами и яркими красками.

Всемирный день миндаля

Это неофициальный праздник. Миндаль широко используют в кулинарии в свежем, поджаренном, подсоленном виде, а еще в качестве пряности. Кроме того, из миндаля получают масло.

Миндальное молоко является одним их традиционных заменителей коровьего молока, его предпочитают строгие вегетарианцы и постящиеся. Из-за содержания амигдалина в миндале его употребление в необработанном виде допустимо лишь в ограниченном количестве.

Починки

Починки являются одним из праздников славянского календаря, который отмечался на следующий день после Сретения.

Следуя поговорке «Готовь сани летом, а телегу зимой», хозяева сразу после Сретения с утра пораньше начинали ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Именно этот февральский день называли «Починками».

Крестьяне помнили: чем раньше примешься за хозяйство — тем больше весне угодишь. Тянуть с починками до настоящих теплых дней было нельзя. Люди говорили: «В Починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да соху столетнюю».

День рождения писателя Николая Лескова

Лесков родился 16 февраля 1831 года в небольшом селе Горохово Орловской губернии. Начальное образование будущий писатель получил благодаря богатым родственникам.

Первые рассказы Лескова начали печатать в газетах и журналах в 1859 году. В 1864 году увидел свет первый роман писателя «Некуда», а в 1870 году вышел роман «На ножах». Самыми известными произведениями Лескова стали повести «Леди Макбет Мценского уезда» (1865) и «Левша» (1881).

Именины

В этот день именины отмечают Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен и Тимофей.