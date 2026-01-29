16 детей-сирот из Ленинского округа получили собственное жилье в 2025 году

В 2025 году в подмосковном Ленинском городском округе 16 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было предоставлено собственное жильё. Молодые люди получили либо именные сертификаты на приобретение квартиры, либо ключи от уже готового жилья в рамках реализации государственной программы по обеспечению жильём данной категории граждан. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Это значимый шаг в направлении обеспечения достойных условий проживания для наших детей, оставшихся без попечения родителей. Наша цель — создать для них комфортную среду, где они смогут начать самостоятельную жизнь. Надеюсь, эти квартиры станут для них настоящим домом, где они смогут реализовать свои мечты и строить будущее», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что право на получение собственного жилья у детей-сирот возникает после достижения 18-летнего возраста. В соответствии с законодательством, молодые люди имеют возможность выбрать квартиру в любом муниципальном образовании Московской области или получить уже подготовленный вариант. Работа по обеспечению жильём ведётся в Ленинском округе на постоянной основе: в 2024 году квартиры получили 8 человек, а в 2026 году планируется выдать сертификаты ещё восьми выпускникам.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в подмосковном Ленинском городском округе приёмные семьи обрели более 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на территории муниципалитета проживает свыше 250 таких ребят.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.