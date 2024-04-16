16 апреля на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

За 15 апреля 2024 г. на землях лесного фонда Московской области зафиксирован один пожар на площади 0,01 га на территории Луховицкого лесничества, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На его тушении были задействованы 2 единицы техники и 4 человека личного состава лесопожарных служб.

Возгорание ликвидировано в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

16 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Ступинском лесничестве — III класс.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.