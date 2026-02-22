1500 блинов и 3000 порций чая раздали на Масленицу в парке Талалихина в Подольске

Главной площадкой масленичных гуляний в Подольске стал парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. Для горожан здесь организовали сытное угощение: испекли блины, приготовили гречневую кашу с тушенкой, а также напоили всех желающих горячим чаем с лимоном и угостили хлебом с маслом, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

За полевую кухню отвечал Николай Хохлов. Он рассказал, что гостей не обделяли вниманием — угощение было щедрым. Всего за время гуляний посетителям раздали 1500 блинов, 1500 порций гречневой каши с тушенкой и три тысячи порций сладкого чая с лимоном. На кухне трудились два повара и трое официантов.

Праздник стартовал в полдень. С 12:00 в парке открылись самоварная и блинная станции, где каждый мог отведать горячих угощений. Здесь же развернулась ярмарка народных промыслов «Живые традиции».

Для гостей подготовили насыщенную программу: по всей территории работали интерактивные тематические площадки, а у масленичного столба кипели народные гуляния.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.