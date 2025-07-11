150 тонн кварцевого песка появится на пляже Реутова

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В летний сезон пляж в парке «Фабричный пруд» в Реутове пользуется большой популярностью у жителей округа. В рамках обновления зоны отдыха на территорию завезли шесть КАМАЗов белого кварцевого песка, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это лишь половина запланированного объёма: в ближайшие дни поставка продолжится, общий вес нового покрытия превысит 150 тонн.

Светлый кварцевый песок отличается высокой экологичностью, мягкой текстурой и подходит для пляжных территорий. Его уже начали разравнивать по всей площади, чтобы создать комфортное и эстетичное пространство для отдыха горожан.

Особое внимание уделяется безопасности посетителей. По всему периметру пляжа функционируют камеры видеонаблюдения в рамках региональной системы «Безопасный регион». На пляже дежурят спасатели — для их работы установили специальную вышку, оборудованную всеми необходимыми средствами.

В ближайшие недели зона отдыха пополнится новым спортивным объектом — на пляже появится волейбольная площадка. Здесь натянут сетку, нанесут профессиональную разметку и проведут соревнования по пляжному волейболу.

Обновленный пляж на «Фабричном пруду» станет одной из точек притяжения в летний сезон и продолжит преображение общественных пространств Реутова.

Напомним, что купание в Фабричном пруду запрещено. Но отдыхать у воды в этом году станет гораздо комфортнее.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.