150 первоклассников стали учениками Инженерной школы Дмитрова

В новой школе на 1100 мест в 5-м мкр Дмитрова 2сентября для всех учеников прозвенел самый первый звонок. Инженерную школу построили благодаря активной позиции главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного и поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Инженерная школа укомплектованна лучшими педагогическими кадрами и по последнему слову техники.

«В 9 классе мне тоже довелось поменять школу. Я шёл туда с небольшим опасением, ведь всё вокруг новое, другое: и одноклассники, и учителя, и даже стены… Но сомнения мои были напрасны — самые лучшие друзья и воспоминания о школьной жизни у меня именно оттуда. Я желаю вам, ребята, чтобы в этой школе вы тоже нашли новых друзей, получили новые знания, которые увлекут вас и приведут во взрослую жизнь, полную важных открытий. Уважаемые учителя, очень хочу, чтобы вы каждый день приходили в эту прекрасную новую школу с огромным желанием научить школьников всему, чем владеете сами, и помочь им стать настоящими патриотами нашей родины. Я немного завидую вам, родители учеников этой школы, ведь вашим детям повезло получать знания в новых современных условиях. Желаю, чтобы дети радовали вас, а вы, взрослые, гордились ими. И я верю, что нынешние ученики Инженерной школы, став взрослыми, приведут сюда учиться своих детей, а потом и внуков, потому эта школа станет им родной и любимой!», — сказал Илья Поночевный.

Глава округа также отметил, что благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева уже второй год подряд в округе открывается новая современная школа.

Уникальность этого учебного заведения в том, что оно с инженерным уклоном, дети будут углубленно изучать физику и информатику. Школа укомплектована самым современным оборудованием. Здесь будут реализованы проекты «Кванториум» и «Открытый стадион». На территории школы установлены баскетбольная, волейбольная и игровые площадки, футбольное поле, беговые дорожки, площадка для прыжков в высоту и длину.

Илья Поночевный передал символический ключ от школы директору Наталье Бражниковой.

После выступления первоклассников и десятиклассников школы прозвучал первый звонок: его дали Денис Сальков, Мирон Ульяницкий, Любаша Фленова и Варвар Прохорова.

Во дворе школы Илья Поночевный вместе с первоклассниками посадили яблоню в честь открытия школы. После чего старшеклассники выпустили в небо белых голубей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.