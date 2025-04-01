1,5 тыс консультаций по мерам поддержки бойцов СВО оказали в марте в МФЦ Подмосковья

За март 1 549 заявителей подмосковных офисов «Мои документы» получили консультации по мерам поддержки участников СВО и их семей с помощью специального раздела на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Сотрудники МФЦ в обязательном порядке консультируют участников СВО и членов их семей по вопросам получения льгот и оказания мер поддержки, информация о которых размещена на региональном портале», — подчеркнула директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Специалисты МФЦ в рамках раздела поддержки на региональном портале госуслуг консультируют по размерам разовых выплат, по льготам в части трудоустройства, образования, кредитования и налогообложения, информируют о способах получения удостоверения ветерана боевых действий, помогают узнать больше о госфондах и муниципальных центрах помощи.

Найти ближайший МФЦ, а также узнать график работы учреждения можно на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.