15 тротуаров отремонтировали в Истре по наказам жителей в 2024 году

Одним из успешно реализуемых проектов партии «Единая Россия» является проект «Безопасные дороги». Только в 2024 году в округе Истра обновлено и обустроено 15 тротуаров общей площадью 3,8 кв. метров. В деревне Черная завершен первый этап ремонта. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ Виктора Феоктистова.

Мониторинг дорожной инфраструктуры партийцами проводится на постоянной основе, что позволяет фиксировать проблемные точки, в ходе встреч и приемов от жителей также поступают запросы по ремонту или строительству дорог и тротуаров. Задача парламентариев не просто внести в протокол обозначенную проблему, а сделать все, чтобы наказ был выполнен. Более того, единороссы участвуют и в приемке дорожных работ, проведенных по наказам жителей.

«На одной из встреч жители деревни Черная обратили внимание на плохое состояние плиточного покрытия и попросили оказать содействие. В этом году проведен первый этап по обновлению тротуаров у шести домов — старую плитку демонтировали и уложили асфальт общей площадью более 1 кв. км. В следующем году в деревне приступят ко второму этапу по обновлению тротуаров», — рассказал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Истра, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» Виктор Феоктистов.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.