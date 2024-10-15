15 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Международный день сельских женщин и Всемирный день мытья рук. А еще в этот день в 1814 году родился русский поэт Михаил Лермонтов.

Международный день белой трости

Международный день белой трости не является праздником. Это скорее своеобразный знак беды, который должен напомнить обществу, что рядом с ним живут люди с ограниченными возможностями здоровья.

История белой трости началась в 1921 году. В Британии жил фотограф Джеймс Биггс, который ослеп в результате несчастного случая. Он стал ходить по городу с черной тростью, но на него никто не реагировал. Тогда он покрасил трость в белый цвет, и она стала заметна.

Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году.

Трость — это не просто символ людей, которые не видят. Это своего рода их «глаза», которые помогают справляться в жизни. С помощью трости незрячие люди могут ощутить высокие препятствия — деревья, скамью, бордюр. Также тростью они могут нащупать открытый люк или яму, тем самым избежав травмы.

Международный день сельских женщин

Эта дата должна напоминать обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, а также о том, как ценен труд этих женщин.

Примерно 25% населения Земли — это сельские женщины. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Речь идет не только о развитых странах, но и о развивающихся. Их жизненно важный вклад в общественную жизнь во многих странах остается невидимым. Женщины составляют менее 15% землевладельцев во всем мире.

Идея проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена на 4 Женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине. Но праздник официально утвердили только в 2007 году.

Всемирный день мытья рук

Многие помнят, что в столовых в советское время висели плакаты с надписью: «Мойте руки перед едой!». Таким образом посетителям напоминали об очень важном правиле — мыть руки перед едой. Сейчас такие плакаты уже не встретишь, но после пандемии коронавируса этот призыв прозвучал особенно актуально.

Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп, ОРВИ. «Грязные руки» являются одной из главных причин высокой детской смертности в Азии и Африке.

Дата была объявлена детским фондом ООН в 2008 году.

День создания адресно-справочной службы Российского государства

Это день образования адресно-справочных подразделений Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. Свою историю служба ведет с XIX века. Высочайшим указом от 15 октября 1809 года в обеих столицах Российской империи в составе городской полиции были созданы Конторы адресов, с 1839 года преобразованные в Адресные экспедиции.

Второе рождение они получили после Октябрьской революции 1917 года. Тогда появились адресные бюро и адресные столы.

Основной функцией отделов адресно-справочной работы управления по вопросам миграции МВД РФ является организация и выполнение административных процедур формирования, хранения, использования и предоставления адресно-справочной информации.

День рождения поэта Михаила Лермонтова

Он родился 15 октября 1814 года в Москве. В детстве Лермонтов жил в имении бабушки Елизаветы Алексеевны в селе Тарханы (сейчас — село Лермонтово). Она очень любила внука, прилагала все усилия, чтобы дать ему все, на что только может претендовать продолжатель рода.

Раннее развитие стало для Лермонтова источником огорчений: никто из окружающих не был в состоянии пойти навстречу «грезам его души», и даже не замечал их. В этом коренятся основные мотивы его будущей поэзии разочарования.

Глубокое впечатление на него оказали и поездки к родственникам на Кавказ, что отражается в его творчестве. В 1827 году он переехал в Москву, где и начал писать стихи, первые поэмы («Индианка», «Черкесы», «Кавказский пленник»).

По словам современников, поэт был очень вспыльчивым и закрытым человеком. При первом знакомстве распознать его настоящую личность удавалось далеко не каждому. Долгое время его произведения были известны только в офицерских кружках. Слава пришла к Лермонтову со стихотворением «Смерть поэта», которое было посвящено погибшему на дуэли Александру Пушкину. После него поэта сослали на Кавказ.

Сам Лермонтов также погиб на дуэли 27 июля 1841 года.

Именины

Именины в этот день отмечают Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан и Федор.