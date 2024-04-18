15 мая Минобразования Подмосковья проведет прием граждан
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Министерство образования Московской области 15 мая проведет приём граждан по вопросам социальной поддержки, социальной поддержки семей участников специальной военной операции, оказания социальной помощи вынужденным переселенцам
и организации летнего отдыха детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Московской области.
Прием будет проходить 15 мая с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Красногорск, б-р Строителей, 7.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.
«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.