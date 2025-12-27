15-летняя сибирская школьница родила мальчика в автобусе

Она рассказала, что выехала из Довольного в Новосибирск в 10 часов 26 декабря.

«В автобусе было человек 30, наверное. Так получилось, что я сидела у окна с одной стороны, с противоположной стороны — девушка. И я обратила внимание, что она беременная. Ближе к Каргату я заметила, что она ведет себя беспокойно, я еще поинтересовалась, не плохо ли ей», — поделилась доктор.

По ее словам, после остановки в Чулыме девушка пересела на задние сиденья. А потом в автобусе сказали, что она рожает.

Врач попросила водителя вызвать скорую помощь, а сама поспешила к роженице. Она также спросила у пассажиров антибактериальные салфетки и пеленки.

«У водителя была чистая наволочка, вот в нее и приняли малыша. Все произошло настолько быстро, что я даже не посмотрела пол. Мне было важно, чтобы он появился, задышал, закричал», — добавила Денисенко.

