15 лет в Павловском Посаде умельцы создают шедевры из металла

22 января Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов познакомился с настоящими мастерами металла — посетил предприятие «Эфесто» в Павловском Посаде. За 15 лет работы они стали экспертами в создании изделий из металла любой сложности. Компания выполняет полный цикл: от проектирования и дизайна до резки, гибки, сварки и монтажа, сообщила пресс-служба администрации городского го округа.

По сути, это фабрика идей, которая может воплотить в металле практически любую задумку. Экскурсию по цехам провел генеральный директор Андрей Владимирович Сныга, который с большим знанием дела говорил о каждом станке и каждой технологии.

Но главное — это встреча с коллективом.

Именно на таких производствах, где ценятся идеи каждого сотрудника, и создается фундамент для технологического суверенитета города и страны.

«Эфесто» — это не просто производство. Это личный вклад и изобретательность каждого сварщика, инженера, конструктора. Именно так и создаются уникальные вещи.

«От всей души поблагодарил Андрея Владимировича и весь коллектив за гостеприимство и погружение в профессию. Пожелал предприятию благополучия, неиссякаемых новых идей и успешной реализации проектов!» — отметил Сергей Балашов.

