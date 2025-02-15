15 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Международный день борьбы с раком у детей, Международный день операционной медсестры и Сретение Господне.

День памяти о россиянах, служивших за пределами Отечества

Важная памятная дата отмечается с 2011 года. Раньше она называлась День воина-интернационалиста. Дата установлена в память о событиях 15 февраля 1989 года, когда завершился вывод советских войск из Афганистана. Более 15 тыс. советских солдат не вернулись с этой войны, защищая мир от терроризма и наркобизнеса.

В этот день вспоминают не только солдат, воевавших в Афганистане, но и других военнослужащих, которые принимали участие в более чем 30 войнах за пределами страны. Они проявили самоотверженность и преданность Родине. В честь этой даты по всей России проходят памятные мероприятия, митинги и акции.

Международный день детей, больных раком

Эту дату отмечают многие страны на планете, а впервые она появилась в календаре в 2001 году по инициативе Международной организации детского рака. Сегодня день проводится более чем в 90 странах под патронатом Международного общества детских онкологов. Его цель — распространение полезной информации и поддержках малышей и их родителей.

Главная идея даты состоит в том, что каждый ребенок с онкологическим заболеванием в мире должен иметь лучшую медицинскую и психологическую помощь. Залогом успешного лечения является своевременная диагностика.

Международный день операционной медсестры

Профессиональный праздник учредили в 2009 году. Она посвящена медсестрам, которые помогают спасать жизни людей в операционных. Они готовят помещение, всех участников команды, стерилизуют операционные, подают инструменты и материалы.

В этот день в разных странах не только чествуют медсестер, но и проводят круглые столы, мастер-классы, конференции. Некоторым сотрудникам вручают премии и подарки.

Сретение Господне

Это великий двунадесятый праздник в православии. Верующие вспоминают встречу в Иерусалимском храме Симеона Богоприимца с маленьким Иисусом. Она произошла во время обряда посвящения богу. В народе праздник называют Громницы.

Сретение сочетает языческие и православные традиции. В храмах проводят всенощное бдение и Божественную литургию. Считается, что Господь слышит все искренние мольбы в этот день. Христиане верят, что освященная в эту дату вода обладает чудодейственными свойствами. Незамужние девушки в этот день гадают.

Именины

Гавриил.