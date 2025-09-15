15 человек в Орехово-Зуевском округе присоединились к ассоциации ветеранов СВО

В ассоциации ветеранов СВО участники спецоперации могут найти поддержку от братьев по службе и специалистов, понять, что они не одни, что могут вместе с товарищами преодолеть все трудности. Первый замглавы Орехово-Зуевского округа Ирина Кузнецова и руководитель Орехово-Зуевского отделения ассоциации ветеранов СВО Вячеслав Шаронов вручили 15 бойцам удостоверения членов ассоциации ветеранов СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Хочется, чтобы ребята, когда сюда приходили, чувствовали себя нужными и видели, что они нужны здесь, что их ценят. Ценят то, что они уже сделали и то, что они еще делают. Поэтому для нас это важно», — отметил Вячеслав Шаронов.

Ранее в Орехово-Зуеве на сцене Зимнего театра Георгиевский крест 4-й степени вручили участнику СВО Сергею Викторовичу Дубинину. Он был мобилизован в октябре 2022 года, в 2024 году получил тяжелое ранение. Сейчас он проходит лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.